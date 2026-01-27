Власти сообщили, что противник попал в объект инфраструктуры. Там возник пожар.
Смотрите также Россия атаковала Львовскую область "Шахедами": в Бродах после удара поднимается дым
Опасен ли воздух в районе Брод?
Глава ОВА Максим Козицкий рассказал, что в селе Смольное, входящие в Бродовскую городскую территориальную громаду, – временное превышение уровня оксида углерода в воздухе. Его зафиксировали специалисты Львовского областного центра по контролю и профилактике болезней.
Ухудшение качества воздуха связано с атакой беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе.
"Ситуация контролируемая. Радиационный фон в норме", – уточнил чиновник.
Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смеле, рекомендуют по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу, то лучше с одноразовой маской.
Жителям села рекомендуют временно воздержаться от проветривания помещений.
Ранее в Бродовском городском совете уточнили, что задымление возникло в результате сгорания нефтепродуктов.
Также в связи с чрезвычайной ситуацией в Бродовском территориальном обществе решили прекратить учебный процесс в заведениях общего среднего образования 27 – 28 января 2026 года. Школы переводят на дистанционное обучение.
Какие последствия атаки России на Украину 27 января?
- В ночь на 27 января враг запустил 165 дронов. Силы ПВО обезвредили 135 беспилотников. Не обошлось без попаданий.
- Массированную атаку потерпела Одесса. Там более двух десятков человек пострадали, в том числе дети. В городе разрушены несколько жилых домов, церковь, детский сад, магазин. Также под ударом оказался объект ДТЭК.
- Российские БпЛА атаковали жилищный сектор Краснопольской и Шосткинской общин Сумской области. Загорелись строения хозяйственного назначения и жилые дома.
- В результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке в Кривом Роге. Загорелась квартира на 6 этаже жилой 9-этажки. Погибших и пострадавших нет.