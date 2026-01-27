Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, в норме ли радиационный фон в городе.
Смотрите также Россия атаковала Львовскую область "Шахедами": в Бродах после удара поднимается дым
Какой радиационный фон на Львовщине?
По данным Львовского РЦГМ, по состоянию на 8:00 27 января радиационный фон составляет:
- Львов – 10 мкР/ч;
- Рава-Русская – 10 мкР/ч;
- Каменка-Бугская – 9 мкР/ч;
- Броды – 12 мкР/ч;
- Яворов – 9 мкР/ч;
- Мостиска – 10 мкР/ч;
- Дрогобыч – 10 мкР/ч;
- Стрый – 12 мкР/ч;
- Турка – 14 мкР/ч;
- Славское – 16 мкР/ч;
Отмечается, что контрольный уровень радиационного фона – до 25 мкР/ч, то есть пока все показатели в пределах нормы.
Какие последствия атаки на Львовщину?
Российские дроны 27 января атаковали объект инфраструктуры в Бродах, вызвав возгорание нефтепродуктов и густой дым. Местные власти рекомендуют жителям закрыть окна и двери, ограничить передвижение по улицам.
Кроме того, в школах отменены уроки. Те заведения, где уже находились дети, будут проводить обучение с закрытыми окнами и дверями.
Всего в ночь на 27 января Россия запустила по Украине 165 ударных БПЛА, из которых более 100 были "Шахеды". Украинской ПВО удалось уничтожить 135 вражеских дронов на Севере, Юге, в Центре и Востоке страны. Однако произошло попадание 24 дронов на 14 локациях.