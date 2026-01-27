Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, чи в нормі радіаційний фон в місті.
Який радіаційний фон на Львівщині?
За даними Львівського РЦГМ, станом на 8:00 27 січня радіаційний фон становить:
- Львів – 10 мкР/год;
- Рава-Руська – 10 мкР/год;
- Кам’янка-Бузька – 9 мкР/год;
- Броди – 12 мкР/год;
- Яворів – 9 мкР/год;
- Мостиська – 10 мкР/год;
- Дрогобич – 10 мкР/год;
- Стрий – 12 мкР/год;
- Турка – 14 мкР/год;
- Славсько – 16 мкР/год;
Зазначається, що контрольний рівень радіаційного фону – до 25 мкР/год, тобто наразі всі показники у межах норми.
Які наслідки атаки на Львівщину?
Російські дрони 27 січня атакували об'єкт інфраструктури у Бродах, викликавши загоряння нафтопродуктів і густий дим. Місцева влада рекомендує жителям зачинити вікна та двері, обмежити пересування вулицями.
Крім того, у школах скасовані уроки. Ті заклади, де вже перебували діти, проводитимуть навчання із закритими вікнами та дверима.
Загалом у ніч на 27 січня Росія запустила по Україні 165 ударних БпЛА, з яких понад 100 були "Шахеди". Українській ППО вдалося знищити 135 ворожих дронів на Півночі, Півдні, в Центрі та Сході країни. Проте сталося влучання 24 дронів на 14 локаціях.