Про це йдеться в повідомленні Бродівської міської ради.

Які наслідки атаки по Бродах 27 січня?

Рано вранці 27 січня ворог застосував дрони по Бродах. Постраждав об'єкт інфраструктури, після чого на місце виїхали екстрені служби.

У місті піднявся густий дим. Жителі відчувають неприємний запах. Фахівці вимірюють показники якості повітря. Наразі жителям рекомендують щільно зачинити вікна і двері. Влада просить обмежити пересування вулицями без нагальної потреби.

Крім того, у школах скасовані уроки. Ті заклади, де вже перебували діти, проводитимуть навчання з закритими вікнами та дверима.

Моніторинг показав, що у Бродах радіаційний фон має показник 12, тобто – в межах норми.

Як з'ясувалося, задимлення виникло через загоряння нафтопродуктів.

Якщо є необхідність, одягніть зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями дихальної системи. Розпочато проведення замірів повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання,

– повідомили в міськраді.

Де вночі та зранку була ворожа атака?

Атака на Львівщину відбулася зранку. Ворог вдарив по критичному об'єкту. Попередньо, постраждалих не було.

Вночі під ударом також була Миколаївська область. Там ворог зруйнував один приватний будинок, а ще два – пошкодив. 59-річна жінка дістала тяжкі травми.