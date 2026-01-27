Об этом говорится в сообщении Бродовского городского совета.

Смотрите также В Одессе продолжается поиск людей под завалами

Какие последствия атаки по Бродам 27 января?

Рано утром 27 января враг применил дроны по Бродам. Пострадал объект инфраструктуры, после чего на место выехали экстренные службы.

В городе поднялся густой дым. Жители чувствуют неприятный запах. Специалисты измеряют показатели качества воздуха. Сейчас жителям рекомендуют плотно закрыть окна и двери. Власти просят ограничить передвижение по улицам без крайней необходимости.

Кроме того, в школах отменены уроки. Те заведения, где уже находились дети, будут проводить обучение с закрытыми окнами и дверями.

Мониторинг показал, что в Бродах радиационный фон имеет показатель 12, то есть – в пределах нормы.

Как выяснилось, задымление возникло из-за возгорания нефтепродуктов.

Если есть необходимость, оденьте увлажненную маску или респиратор. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Начато проведение замеров воздуха в населенных пунктах на содержание вредных веществ продуктов сгорания,

– сообщили в горсовете.

Где ночью и утром была вражеская атака?

Атака на Львовщину состоялась утром. Враг ударил по критическому объекту. Предварительно, пострадавших не было.

Ночью под ударом также была Николаевская область. Там враг разрушил один частный дом, а еще два – повредил. 59-летняя женщина получила тяжелые травмы.