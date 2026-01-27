В городе загорелись нефтепродукты. Предварительно, обошлось без погибших и раненых.
Как выглядит место прилета российского дрона в Бродах?
Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорание на объекте инфраструктуры. К устранению возгорания привлекли 36 единиц спецтехники и более 130 чрезвычайников.
Спасатели обнародовали кадры с места попадания.
Последствия удара по Бродам / Фото ГСЧС
Из-за атаки специалисты зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смелое. В то же время радиационный фон остается в норме. Жителям Смольного рекомендуют не проветривать помещения, по возможности не выходить на улицу.
В связи с нчрезвычайной ситуацией в Бродах 27 – 28 января школы перейдут на дистанционное обучение.
Какие последствия атаки России на Украину 27 января?
- В ночь на 27 января враг запустил 165 дронов по Украине. Силы ПВО обезвредили 135.
- Одесса находилась под массированным ударом беспилотников. В городе десятки многоэтажек и частных домов уничтожены. Повреждения получили учебные заведения, церковь, магазин, строительная площадка. Пострадали 23 человека, в частности дети.
- Во время поисково-спасательных работ на месте попадания в Пересипском районе под завалами было обнаружено тело мужчины.
- Также в Одессе враг попал по объекту ДТЭК. Разрушения колоссальные. Продолжаются восстановительные работы.