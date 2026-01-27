Об этом сообщает Бродовский городской совет. Те решения, которые ввели на комиссии ТЭБ и ЧС, будут действовать в течение 27 и 28 января.
Что советуют жителям Бродов в городском совете?
В Бродах во вторник, 27 января, случилась чрезвычайная ситуация из-за российского обстрела. Так власти решили на два дня прекратить очное обучение в школах территориальной общины. Ученики переходят на дистанционный формат. В детских садах на время действия ЧС будут работать дежурные группы.
Отметим! После атаки дронов-камикадзе специалисты зафиксировали повышенный уровень оксида углерода в пределах Бродов.
Жителям Бродов пока советуют остаться дома и помнить о правилах безопасности.
Первоначально людям необходимо закрыть двери и окна, чтобы смог не попал в квартиру. Щели стоит закрыть влажной тканью, скотчем или поролоном. Также стоит остановить кондиционирование с улицы и оставить его в режиме циркуляции воздуха внутри помещения.
Кроме того, в квартире рекомендуют делать влажную уборку, чтобы частицы пыли и сажи не летали в воздухе.
Детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей советуют ограничить прогулки, пока воздух не очистится.
Помните, самый высокий уровень смога обычно бывает утром.
Также 27 и 28 января власти не рекомендуют жителям проводить пробежки или интенсивные тренировки на улице, чтобы вредные частицы не попали в организм. Если на улицу выйти все же надо, помочь может обычная медицинская маска, а лучше – респиратор.
Люди также могут сделать организму лучше, если сохранять питьевой режим. Взрослым стоит пить до 2 – 3 литров в день. Полезной также будет щелочная минеральная вода. После возвращения с улицы обязательно примите душ. Рекомендуется промыть нос солевым раствором и прополоскать горло.
Что известно об атаке на объект в Бродах?
Утром 27 января российские дроны атаковали Львовскую область. В городе Броды Золочевского района прогремели взрывы. Там враг нанесли удар по инфраструктурному объекту. Над местом удара поднялся дым.
Жители Бродов сообщили о о резком неприятном запахе в воздухе. Местные власти заявили, что ситуацию взяли под контроль соответствующие службы.
После ударов по Львовщине местные власти и экологические службы проверили радиационный фон в районе Бродов. выяснилось, что он остается в пределах нормы.