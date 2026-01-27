О ситуации в городе и причинах появления вони сообщили в Бродовском горсовете. Там также дали рекомендации жителям относительно действий в такой ситуации.
Что известно о неприятном запахе в Бродах?
Как сообщили местные власти в городе возникло задымление из-за сгорания нефтепродуктов. Стоит заметить, что именно туда летели вражеские дроны, которые поразили объект инфраструктуры.
Сейчас в Бродах и окружающих населенных пунктах начали проведение замеров воздуха на содержание вредных веществ продуктов сгорания. Городская власть обещает дополнительно проинформировать о результатах исследования.
В то же время Золочевский районный отдел ГУ Львовский ОЦКПХ МЗ порекомендовал жителям придерживаться таких правил:
- плотно закрыть окна в случае задымления в результате пожаров;
- не выходить без необходимости на улицу;
- при необходимости одеть увлажненную маску или респиратор.
Особое внимание на эти рекомендации стоит обратить людям с хроническими заболеваниями.
Как Россия атаковала Украину ночью и утром 27 января?
В общем страна-агрессор выпустила по территории Украины 165 ударных БпЛА, более сотни из которых составляли дроны типа "Шахед". Силы обороны уничтожили большинство целей, однако 24 беспилотника достигли целей в 14 различных локациях.
В частности Одесская область подверглась массированной атаке беспилотников. В регионе пострадали 23 человека, девять доставили в больницы.
Атака вызвала значительные разрушения гражданских объектов. Повреждены несколько многоэтажек и частных домов, инфраструктурный объект, детский сад, магазин, строительная площадка и здание церкви в центральной части города.
В ночное время ударам подверглась и Николаевская область. Там разрушен один частный дом, еще два получили повреждения. Серьезные травмы получила 59-летняя женщина.
Также российский беспилотник атаковал Шосткинскую общину в Сумской области. В результате удара полностью уничтожен жилой дом и хозяйственные постройки, еще восемь домов получили повреждения.