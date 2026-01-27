Про ситуацію в місті та причини появи смороду повідомили в Бродівській міськраді. Там також дали рекомендації мешканцям щодо дій у такій ситуації.
Що відомо про неприємний запах у Бродах?
Як поінформувала місцева влада в місті виникло задимлення через згорання нафтопродуктів. Варто зауважити, що саме туди летіли ворожі дрони, які уразили об'єкт інфраструктури.
Наразі у Бродах та навколишніх населених пунктах розпочали проведення замірів повітря на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Міська влада обіцяє додатково поінформувати про результати дослідження.
Водночас Золочівський районний відділ ДУ Львівський ОЦКПХ МОЗ порекомендував мешканцям дотримуватися таких правил:
- щільно зачинити вікна в разі задимлення внаслідок пожеж;
- не виходити без потреби на вулицю;
- за необхідності одягнути зволожену маску або респіратор.
Особливу увагу на ці рекомендації варто звернути людям з хронічними захворюваннями.
Як Росія атакувала Україну вночі та вранці 27 січня?
Загалом країна-агресорка випустила по території України 165 ударних БпЛА, понад сотню з яких становили дрони типу "Шахед". Сили оборони знищили більшість цілей, однак 24 безпілотники досягли цілей у 14 різних локаціях.
Зокрема Одеська область зазнала масованої атаки безпілотників. У регіоні постраждали 23 людини, дев'ятьох доправили до лікарень.
Атака спричинила значні руйнування цивільних об'єктів. Пошкоджено кілька багатоповерхівок і приватних будинків, інфраструктурний об'єкт, дитячий садок, магазин, будівельний майданчик та будівлю церкви в центральній частині міста.
У нічний час ударів зазнала й Миколаївська область. Там зруйновано один приватний будинок, ще два зазнали пошкоджень. Серйозні травми отримала 59-річна жінка.
Також російський безпілотник атакував Шосткинську громаду на Сумщині. Внаслідок удару повністю знищено житловий будинок і господарські споруди, ще вісім осель зазнали ушкоджень.