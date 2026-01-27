Про це повідомляє Бродівська міська рада. Ті рішення, які запровадили на комісії ТЕБ і НС, діятимуть упродовж 27 і 28 січня.

Що радять жителям Бродів у міській раді?

У Бродах у вівторок, 27 січня, трапилася надзвичайна ситуація через російський обстріл. Так влада вирішила на два дні припинити очне навчання в школах територіальної громади. Учні переходять на дистанційний формат. У дитячих садочках на час дії НС працюватимуть чергові групи.

Зазначимо! Після атаки дронів-камікадзе фахівці зафіксували підвищений рівень оксиду вуглецю в межах Бродів.

Жителям Бродів наразі радять залишитися вдома та пам'ятати про правила безпеки.

Першочергово людям необхідно зачинити двері та вікна, щоб смог не потрапив до квартири. Щілини варто закрити вологою тканиною, скотчем або поролоном. Також варто зупинити кондиціонування з вулиці та залишити його в режимі циркуляції повітря всередині приміщення.

Крім того, у квартирі рекомендують робити вологе прибирання, щоб частинки пилу та сажі не літали в повітрі.

Дітям, вагітним жінкам та людям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів радять обмежити прогулянки, доки повітря не очиститься.

Пам'ятайте, найвищий рівень смогу зазвичай буває вранці.

Також 27 і 28 січня влада не рекомендує жителям проводити пробіжки чи інтенсивні тренування на вулиці, аби шкідливі частки не потрапили в організм. Якщо на вулицю вийти все ж треба, допомогти може звичайна медична маска, а краще – респіратор.

Люди також можуть зробити організму краще, якщо зберігати питний режим. Дорослим варто пити до 2 – 3 літрів на день. Корисною також буде лужна мінеральна вода. Після повернення з вулиці обовʼязково прийміть душ. Рекомендується промити ніс сольовим розчином і прополоскати горло.

Що відомо про атаку на об'єкт у Бродах?