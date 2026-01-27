Об этом сообщил Бродовский городской голова Анатолий Белей.
Какие результаты замеров качества воздуха?
Как проинформировала власть, по состоянию на 12:00 радиационный фон в Бродовской общине остается в пределах нормы.
В то же время вблизи места попадания и на въезде в город зафиксирован уровень оксида углерода, который почти вдвое превышает норму – это следствие горения.
В то же время людям, которые имеют хронические болезни органов дыхания или сердечно-сосудистой системы советуют максимально оставаться в помещениях.
В случае необходимости выхода на улицу рекомендуется использовать одноразовую защитную маску. Жителям села временно не стоит открывать окна для проветривания.
Ранее в Бродовском городском совете объяснили, что причиной задымления стало горение нефтепродуктов. Из-за этого чрезвычайного происшествия в Бродовской общине приняли решение приостановить очное обучение во всех учреждениях общего среднего образования 27 и 28 января 2026 года – школы переходят на дистанционный формат.
Что известно об атаке на Львовскую область?
Примерно в 7:30 в городе Броды Золочевского района раздались мощные взрывы, туда летели вражеские беспилотники. После ударов над местом прилета поднялся густой дым.
В общем Россия этой ночью запустила по территории Украины 165 ударных дронов, среди которых подавляющее большинство – "Шахеды". Силам ПВО удалось уничтожить большую часть БпЛА, однако 24 дрона все же достигли целей на 14 различных объектах.