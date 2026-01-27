Об этом сообщил Бродовский городской голова Анатолий Белей.

Какие результаты замеров качества воздуха?

Как проинформировала власть, по состоянию на 12:00 радиационный фон в Бродовской общине остается в пределах нормы.

В то же время вблизи места попадания и на въезде в город зафиксирован уровень оксида углерода, который почти вдвое превышает норму – это следствие горения.

В то же время людям, которые имеют хронические болезни органов дыхания или сердечно-сосудистой системы советуют максимально оставаться в помещениях.

В случае необходимости выхода на улицу рекомендуется использовать одноразовую защитную маску. Жителям села временно не стоит открывать окна для проветривания.

Ранее в Бродовском городском совете объяснили, что причиной задымления стало горение нефтепродуктов. Из-за этого чрезвычайного происшествия в Бродовской общине приняли решение приостановить очное обучение во всех учреждениях общего среднего образования 27 и 28 января 2026 года – школы переходят на дистанционный формат.

