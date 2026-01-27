Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Смотрите также Россия массированно атаковала Одесскую область: разрушены дома, есть жертвы и более 30 пострадавших
Что известно об атаке БПЛА на Львовскую область?
По данным Козицкого, "Шахед", который кружил над Львовом, локально потерян. Обошлось без последствий.
Напомним, что ранее, в 14:11 мэр Львова Андрей Садовый сообщил о вражеском беспилотнике, движущемся курсом на город. Отмечалось, что дрон летит достаточно низко. Однако уже в 14:37 в области объявили отбой воздушной тревоги.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Какие последствия атаки на Львовщину?
Утром 27 января взрывы слышали в Бродах во Львовской области. В результате дроновой атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Над городом фиксировали густой дым. Возгорание ликвидируют более 130 спасателей ГСЧС.
В Бродовской громаде активно мониторят состояние воздуха после вражеского обстрела. Жителям рекомендуют оставаться в помещениях, носить защитные маски на улице и не открывать окна.
Отмечается, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры Нафтогаза. Это уже 15-й целенаправленный обстрел критической инфраструктуры Нафтогаза только за январь 2026 года.