Дитина вижила та отримала допомогу на місці. Про це повідомили у Національній поліції.

Як подружжя опинилося у вогняній пастці?

Російський боєприпас влучив у багатоквартирний будинок у Бучанському районі. У момент удару чоловік та жінка перебували на другому ярусі квартири, яку охопив вогонь після удару дроном-камікадзе типу "Шахед".

Їхня 4-річна дитина була на першому ярусі. Воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Марʼян Кушнір врятував чотирирічну дівчинку з будинку, який опинився у вогні. Він схопив свій тактичний рюкзак, з яким їздив в найгарячіші точки фронту, зайшов у палаюче помешкання і виніс дитину.

Батьки дівчинки, на жаль загинули. Без спеціального спорядження швидко дістатися до них було неможливо.

Що відомо про атаку по Київщині?

За даними поліції Київщини, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо постраждали, серед них – малолітня дитина. Трьом дорослим медики надали допомогу, від госпіталізації вони відмовилися.

У Бучанському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, два транспортні засоби та адміністративну будівлю. На місці працювали рятувальники, медики та правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину – за статтею 438 Кримінального кодексу України.

