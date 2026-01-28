Про ситуацію в області станом на ранок 28 січня розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Дані про стан радіаційного фону навели у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Чи є загроза у повітрі для жителів Львівщини?

За словами Козицького, у Бродах фіксували задимлення повітря. Показники знову свідчать про помірне зростання рівня оксиду вуглецю. Втім, наразі це не становить небезпеки для населення.

Щодо можливої небезпеки для мешканців, то обережними радять бути людям з хронічними захворюваннями органів дихання. Їм рекомендують тимчасово обмежити тривалі прогулянки та використовувати маску на вулиці.

Водночас для більшості людей – жодних обмежень.

Крім того, всім рекомендують на певний час утриматися від провітрювання приміщень та дотримуватися питного режиму — споживати щонайменше 30 мілілітрів води на кожен кілограм маси тіла протягом дня.

Показники рівня якості повітря, зокрема радіаційний фон, як зазначають у Львівському РЦГМ, станом на 8 годину 28 січня у межах норми.

Львів – 12;

Рава-Руська – 13;

Кам'янка-Бузька – 9;

Броди – 13;

Яворів – 10;

Мостиська – 14;

Дрогобич – 10;

Стрий – 10;

Турка – 16;

Славсько – 12.

Нагадуємо, що контрольний рівень радіаційного фону до 25 мікрорентгенів на годину.

Які подробиці удару по Бродах?