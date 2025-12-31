Уже после 23:00 30 декабря воздушная тревога начала распространяться по районам Киевской области, передает 24 Канал.
Какие последствия атаки на Белую Церковь?
После 00:00 мониторы сообщали, что в направлении Белой Церкви двигаются несколько дронов.
Позже глава ОВА Николай Калашник рассказал о последствиях вражеской атаки. По его словам, в Белой Церкви поврежден многоэтажный жилой дом. В нем выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж.
Сообщений о раненых среди жителей не поступало.
"Вражеская атака врага продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", – написал чиновник в 01:25.
В 01.21 воздушную тревогу объявили и для столицы. Около 01:33 в городе слышали взрывы.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги,
– говорится в сообщении КГВА.
К слову, под массированной атакой ночью оказалась Одесса. В городе в результате российских обстрелов частично исчезли свет, тепло и вода.
В одном из районов Одесской области загорелись склады логистической компании. Также дрон попал в многоэтажку, но не взорвался.
Что известно о последствиях последних обстрелов Украины?
- 30 декабря утром противник атаковал два порта в Одесской области – Южный и Черноморск. В результате вражеских ударов повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы.
- В ночь на 27 декабря оккупанты массированно ударили по Киеву. В городе произошли серьезные перебои со светом и теплом. Были попадания в ТЭЦ Группы "Нефтегаз" и предприятия, занимающиеся добычей газа.
- В ночь на 25 декабря российские войска атаковали беспилотниками объект Львовской железной дороги в Ковеле, повредив локомотив, грузовой вагон и выбив окна в депо.