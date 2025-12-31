Уже после 23:00 30 декабря воздушная тревога начала распространяться по районам Киевской области, передает 24 Канал.

Какие последствия атаки на Белую Церковь?

После 00:00 мониторы сообщали, что в направлении Белой Церкви двигаются несколько дронов.

Позже глава ОВА Николай Калашник рассказал о последствиях вражеской атаки. По его словам, в Белой Церкви поврежден многоэтажный жилой дом. В нем выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж.

Сообщений о раненых среди жителей не поступало.

"Вражеская атака врага продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", – написал чиновник в 01:25.

В 01.21 воздушную тревогу объявили и для столицы. Около 01:33 в городе слышали взрывы.

В Киеве объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги,

– говорится в сообщении КГВА.

К слову, под массированной атакой ночью оказалась Одесса. В городе в результате российских обстрелов частично исчезли свет, тепло и вода.

В одном из районов Одесской области загорелись склады логистической компании. Также дрон попал в многоэтажку, но не взорвался.

