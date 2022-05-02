Відомо, що там встановили посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими.
Важливо Погодили на ще дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя
Відповідно на основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-перепускні пости.
Також у Генштабі повідомили, що на Слобожанському напрямку угруповання російської армії продовжує обстріли міста Харкова та населених пунктів Уди та Прудянка.
На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Російський ворог продовжував обстріли українських військ.
Крім того, на Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.
Останні новини щодо ситуації на Донбасі
- Росіяни продовжують наступ на Донбасі, але Збройні Сили України мужньо відбивають ворожі атаки.
- Троє маленьких дітей постраждали через російські обстріли українського міста Добропілля, що в Донецькій області.
- Битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій російських військових. Проте вони у ній здобули лише незначний успіх, а втрати у загарбників – великі.
- Російські окупанти розстріляли автобуси з волонтерами під Попасною. Один з автобусів вдалося знайти порожнім – в ньому виявили сліди крові.
- Окупанти обстріляли селище Комишуваха, що в Луганській області. Ворожі снаряди потрапили в будівлі школи та сільради.
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