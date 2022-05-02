Відомо, що там встановили посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими.

Важливо Погодили на ще дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя

Відповідно на основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-перепускні пости.

Також у Генштабі повідомили, що на Слобожанському напрямку угруповання російської армії продовжує обстріли міста Харкова та населених пунктів Уди та Прудянка.

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Російський ворог продовжував обстріли українських військ.

Крім того, на Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

Останні новини щодо ситуації на Донбасі

Росіяни продовжують наступ на Донбасі, але Збройні Сили України мужньо відбивають ворожі атаки.

Троє маленьких дітей постраждали через російські обстріли українського міста Добропілля, що в Донецькій області.

Битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій російських військових. Проте вони у ній здобули лише незначний успіх, а втрати у загарбників – великі.

Російські окупанти розстріляли автобуси з волонтерами під Попасною. Один з автобусів вдалося знайти порожнім – в ньому виявили сліди крові.

Окупанти обстріляли селище Комишуваха, що в Луганській області. Ворожі снаряди потрапили в будівлі школи та сільради.

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