Известно, что там установили усиленные административно-полицейские и контрразведывательные режимы.
Важно Согласовали две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну из Мариуполя
Соответственно, на основных дорогах и вблизи населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.
Также в Генштабе сообщили, что на Слобожанском направлении группировка российской армии продолжает обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.
На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Российский враг продолжал обстрелы украинских войск.
Кроме того, на Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.
Последние новости о ситуации на Донбассе
- Россияне продолжают наступление на Донбассе, но Вооруженные Силы Украины мужественно отбивают вражеские атаки.
- Трое маленьких детей пострадали из-за российских обстрелов украинского города Доброполье в Донецкой области.
- Сражение за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Однако они добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.
- Российские оккупанты расстреляли автобусы с волонтерами под Попасной. Один из автобусов удалось найти пустым – в нем обнаружили следы крови.
- Оккупанты обстреляли поселок Камышеваха в Луганской области. Вражеские снаряды попали в здания школы и сельсовета.
Обратите внимание– Мы существенно изменим правила игры, – военный эксперт: смотрите видео