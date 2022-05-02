Известно, что там установили усиленные административно-полицейские и контрразведывательные режимы.

Важно Согласовали две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну из Мариуполя

Соответственно, на основных дорогах и вблизи населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.

Также в Генштабе сообщили, что на Слобожанском направлении группировка российской армии продолжает обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Российский враг продолжал обстрелы украинских войск.

Кроме того, на Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

Последние новости о ситуации на Донбассе

Россияне продолжают наступление на Донбассе, но Вооруженные Силы Украины мужественно отбивают вражеские атаки.

Трое маленьких детей пострадали из-за российских обстрелов украинского города Доброполье в Донецкой области.

Сражение за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Однако они добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.

Российские оккупанты расстреляли автобусы с волонтерами под Попасной. Один из автобусов удалось найти пустым – в нем обнаружили следы крови.

Оккупанты обстреляли поселок Камышеваха в Луганской области. Вражеские снаряды попали в здания школы и сельсовета.

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