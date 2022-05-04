Про це розповів 24 каналу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Бункери не допоможуть, – Арестович назвав сценарії відповіді на ймовірний ядерний удар Росії

За його словами, американці неодноразово наголошували, що застосування Росією ядерної, хімічної чи біологічної зброї призведе до катастрофічних наслідків для країни-агресорки.

Ймовірність застосування ядерної зброї знижується, бо Росія не хоче нарватися на удар від НАТО або США,

– вважає радник голови ОП.

Раніше Олексій Арестович розповів, якої відповіді чекати, якщо Росія завдасть ядерного удару. За його словами, є три варіанти:

Росія може отримати відповідного удару безпосередньо по вищому війського-політичному керівництву. НАТО та США спеціально розробили ядерну зброю, яка має проникаючу дію в бункери, які заглиблені на кілометр,

Ще один сценарій – це потужний удар конвенційною (звичайною військовою – 24 канал) зброєю. В такому випадку буде застосування всіх сил та засобів НАТО – авіація, флот та наземні сили.

Або ж може бути поєднання сценаріїв – маленький ядерний удар, який "впаде на голови" тих, хто ховається в бункері. А по решті російській армії – удар конвенційною зброєю.

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