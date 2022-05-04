Про це розповів 24 каналу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
До теми Бункери не допоможуть, – Арестович назвав сценарії відповіді на ймовірний ядерний удар Росії
За його словами, американці неодноразово наголошували, що застосування Росією ядерної, хімічної чи біологічної зброї призведе до катастрофічних наслідків для країни-агресорки.
Ймовірність застосування ядерної зброї знижується, бо Росія не хоче нарватися на удар від НАТО або США,
– вважає радник голови ОП.
Раніше Олексій Арестович розповів, якої відповіді чекати, якщо Росія завдасть ядерного удару. За його словами, є три варіанти:
- Росія може отримати відповідного удару безпосередньо по вищому війського-політичному керівництву. НАТО та США спеціально розробили ядерну зброю, яка має проникаючу дію в бункери, які заглиблені на кілометр,
- Ще один сценарій – це потужний удар конвенційною (звичайною військовою – 24 канал) зброєю. В такому випадку буде застосування всіх сил та засобів НАТО – авіація, флот та наземні сили.
- Або ж може бути поєднання сценаріїв – маленький ядерний удар, який "впаде на голови" тих, хто ховається в бункері. А по решті російській армії – удар конвенційною зброєю.
Дивіться повністю інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: відео
Реакція світу на ядерні погрози Кремля
- Міноборони США заперечує загрозу застосування Росією ядерної зброї, попри загострення риторики Кремля. А також повідомляється, що уряд США щодня стежить за ядерним потенціалом Росії.
- Водночас Вікторія Нуланд заявила, що США серйозно сприймають погрози президента Росії ядерною війною. Водночас якщо Москва це зробить, то вже не оговтається від наслідків.
- А глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ядерна риторика, яку використовує Кремль, є дуже небезпечною. У тому випадку, якщо розпочнеться ядерна війна, то в ній переможців не буде.
- Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не очікує використання тактичної ядерної зброї в Україні. За його словами, Путін просто не піде на такий крок.
- Антоніу Гутерреш не виключає можливості використання Росією ядерної зброї у війні проти України. Він забив на сполох через те, що Росія підвищила рівень бойової готовності своєї ядерної зброї після воєнного вторгнення в Україну.
Відео до теми – Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні, – CNN