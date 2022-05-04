Об этом рассказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
К теме Бункеры не помогут, – Арестович назвал сценарии ответа на вероятный ядерный удар России
По его словам, американцы неоднократно отмечали, что применение Россией ядерного, химического или биологического оружия приведет к катастрофическим последствиям для страны-агрессора.
Вероятность применения ядерного оружия снижается, потому что Россия не хочет нарваться на удар от НАТО или США.
– считает советник главы ОП.
Ранее Алексей Арестович рассказал, какого ответа ждать, если Россия нанесет ядерный удар. По его словам, есть три варианта:
- Россия может получить ответный удар непосредственно по высшему военно-политическому руководству. НАТО и США специально разработали ядерное оружие, имеющее проникающее действие в бункеры, которые углублены на километр,
- Еще один сценарий – это мощный удар конвенционным (обычным военным – 24 канал) оружием. В таком случае будут применяться все силы и средства НАТО – авиация, флот и наземные силы.
- Или же может быть сочетание сценариев – маленький ядерный удар, который "падет на головы" скрывающихся в бункере. А по остальной части российской армии – удар конвенционным оружием.
Смотрите полностью интервью с Алексеем Арестовичем: видео
Реакция мира на ядерные угрозы Кремля
- Минобороны США отрицает угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на обострение риторики Кремля. Также сообщается, что правительство США ежедневно следит за ядерным потенциалом России.
- В то же время Виктория Нуланд заявила, что США всерьез воспринимают угрозы президента России ядерной войной. В то же время, если Москва это сделает, то уже не оправится от последствий.
- А глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ядерная риторика, которую использует Кремль, очень опасна. В том случае если начнется ядерная война, то в ней победителей не будет.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не ожидает использования тактического ядерного оружия в Украине. По его словам, Путин попросту не пойдет на такой шаг.
- Антониу Гутерриш не исключает возможности использования Россией ядерного оружия в войне против Украины. Он забил тревогу из-за того, что Россия повысила уровень боевой готовности своего ядерного оружия после военного вторжения в Украину.
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