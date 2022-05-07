Об этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанне рассказал в интервью. Он подчеркнул, что решающая фаза войны для нашего государства начнется уже через считанные недели.

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Россия не будет втягиваться в войну НАТО

Мы вступаем в решающую фазу войны, которую Россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими,

– подчеркнул он.

В то же время, отметил, что сама война может продолжаться еще определенный промежуток времени после этой решающей фазы.

Интересно, что НАТО не предполагает возможной эскалации войны. Более того, в Альянсе убеждены, что Россия не захочет воевать еще и против него после того, с чем она столкнулась в Украине.

Вероятно, смущающим стал тот факт, что НАТО мобилизовало значительные дополнительные силы на восточном фланге, что мы впервые в истории активизировали оборонный план для восточных стран.

– подчеркнул Джоан.

Но, добавил Джоан, война в Украине будет продолжаться. Более того, она будет интенсивнее, а также принесет еще больше жертв. Но как бы там ни было, Россия постарается не впутывать в нее еще и НАТО. И в самом Альянсе отмечают, что стремятся избежать соответствующего хода событий.

Алексей Резников поедет на встречу руководителей генштабов

Заметим, что накануне НАТО запланировала встречу начальников генштабов. Пригласят на нее и нашего министра обороны Алексея Резникова. В рамках мероприятия руководители будут обсуждать вопросы, стратегические для Альянса.

Во время одного из своих брифингов советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, почему Россия не нанесет ядерный удар. По его словам, страна-агрессор постарается всячески избежать непосредственного конфликта с США или НАТО. Ведь если он таки возникнет, то Россию ожидает ответный удар.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк накануне подчеркнул, что Россия воюет исключительно с Украиной. Мол, в Кремле сейчас пытаются жалко оправдать свое поражение. Якобы, страна-агрессор не может достичь желаемых результатов только потому, что противостоит не нашей стране, а США и НАТО.

На самом же деле, какой бы ложью "вторая армия мира" ни прикрывалась, факт остается фактом: уже 73 сутки наши военные дают достойный отпор. И с каждым днем Украина приближает себя к победе, а Россию к краху.

Между тем, 3 мая в НАТО заявили о создании новой боевой группы. Она будет размещаться на территории Румынии. Более того, в Альянсе отметили, что уже занялись активацией Сил реагирования.

Соответствующие решения были приняты, чтобы быстро отреагировать на возможную атаку стран-членов. Да, в Румынию из Италии отправили самолеты. Это позволит Альянсу круглосуточно патрулировать небо на границах стран-членов НАТО.

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