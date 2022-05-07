Відповідну інформацію повідомили на сайті НАТО. Саме засідання відбудеться 19 травня у Брюсселі.

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На засідання НАТО запросять Резнікова

Засідання Військового комітету керівників оборонних підрозділів НАТО дасть можливість 30 начальникам оборони Альянсу зустрітися та обговорити питання, що мають стратегічне значення для Організації Північноатлантичного договору,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що під час першої сесії до начальників генштабів доєднається Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Вони обговорять геостратегічний контекст та підготовку до саміту в Мадриді в червні.

"Друге засідання буде присвячене війні Росії проти України. До дискусії приєднаються начальники оборони країн-партнерів НАТО – Фінляндії, Швеції та України", – повідомили у НАТО.

ЗСУ переходять на зброю НАТО

Наприкінці квітня очільник МЗС України Олексій Кулеба заявив, що Збройні Сили України переходять на зброю НАТО.

Коментуючи цей факт, Олексій Резніков пригадав, що тривалий час вони переконували партнерів, що для підтримки потрібно надавати Україні зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО.

Не буду приховувати – ще 3 місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося,

– заявляв тоді Резніков.

Тоді міністр оборони також сказав, що була зроблена величезна спільна робота, яка забезпечить Україні стратегічні переваги.

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