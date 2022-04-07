Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг 7 квітня під час брифінгу, наголосивши, що НАТО продовжить підтримувати Україну.

Увага Курт Волкер припустив, чи стане Україна членом НАТО

Ми повинні бути реалістами, немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету, а саме – контролювати Україну та досягти значних військових перемог на полі бою,

– зазначив Столтенберг.

Та додав, що те, що відбувається зараз – це перегрупування російських сил, що рухаються з Північної України, але водночас переміщають на Схід, тож слід очікувати великої битви на Донбасі.

Столтенберг наголосив, що союзники НАТО сьогодні підкреслили невідкладність надання більшої підтримки Україні.

Більше про це У НАТО посилять допомогу Україні

Ризик ескалації за межі України

Водночас ми готові до довгого шляху. Ця війна може тривати тижнями, а також місяцями, а можливо, і роками. І тому нам потрібно готуватися до набагато більшого,

– зазначив Столтенберг.

Він також попередив, що поки війна триватиме, буде ризик її ескалації.

Якщо війна затягнеться, то ризик перш за все для народу України, який постраждає більше, ми побачимо більше збитків, більше смертей і більше руйнувань,

– зазначив генсек.

Втім, поки війна триватиме, буде ризик ескалації за межі України. І саме на цьому зосереджено НАТО – щоб запобігти цій ескалації.

Увага – НАТО попереджає Україну про вирішальний етап війни: дивитись відео