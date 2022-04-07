Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг 7 апреля во время брифинга, отметив, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

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Мы должны быть реалистами, нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель, а именно – контролировать Украину и добиться значительных военных побед на поле боя,

– отметил Столтенберг.

И добавил, что то, что происходит сейчас – это перегруппировка российских сил, которые движутся из Северной Украины, но одновременно перемещают на Восток, поэтому следует ожидать большую битву на Донбассе.

Столтенберг отметил, что союзники НАТО сегодня подчеркнули неотложность предоставления большей поддержки Украине.

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Риск эскалации за пределы Украины

В то же время мы готовы к долгому пути. Эта война может длиться неделями, а также месяцами, а возможно, и годами. И поэтому нам нужно готовиться к гораздо большему,

– отметил Столтенберг.

Он также предупредил, что пока война будет продолжаться, будет риск ее эскалации.

Если война затянется, то риск прежде всего для народа Украины, который пострадает больше, мы увидим больше убытков, больше смертей и больше разрушений,

– отметил генсек.

Впрочем, пока война будет продолжаться, будет риск эскалации за пределы Украины. И именно на этом сосредоточено НАТО – чтобы предотвратить эту эскалацию.

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