Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг 7 квітня під час брифінгу.

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Союзники багато роблять і сповнені рішучості зробити більше зараз, а також у довгостроковій перспективі, щоб допомогти українцям захистити свої будинки та свою країну,

– сказав Столтенберг.

Він не повідомив подробиць озброєння, що постачається Україні, але сказав, що союзники НАТО надають широкий спектр систем озброєння.

НАТО надасть захист від хімічної атаки

За словами Столтенберга, союзники по НАТО повністю засуджують "жахливі вбивства" мирних жителів у Бучі та інших місцях і підтримують зусилля з міжнародного розслідування.

Будь-яка різниця між "наступальною" та "оборонною" зброєю "дивна", оскільки Україна захищається від нападу, – наголосив Столтенберг.

Окрім цього, НАТО посилить підтримку України у питаннях кібербезпеки, надасть обладнання, яке допоможе захиститись від загрози хімічної або біологічної атаки.

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