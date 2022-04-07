Натомість це можливо у довготривалій перспективі. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі розповів Курт Волкер – експредставник Держдепу США з питань України.

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"З досвіду війни в Україні ми зрозуміли, що маємо рухатись до членства України, Грузії, Молдови в НАТО, і навіть Білорусі, коли там зміниться режим. НАТО ще не дійшло до стадії усвідомлення цього", – наголосив Волкер.

На його думку, Україна зможе вступити в НАТО лише тоді, коли Росія перестане бути автократією – тобто Володимир Путін не буде при владі. А також після того, як Росія зазнає повної поразки в Україні, а в Європі запанує нова стабільність.

Тоді ми зможемо будувати систему безпеки на довгу перспективу,

– додав Волкер.

Повне інтерв'ю з Куртом Волкером дивіться о 21:00 на ютубі 24 каналу.