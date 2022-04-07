Війна в Україні зайшла у "непередбачувану" стадію, отож думки щодо відносини з агресоркою розділились. Про це журналістам повідомили двоє високопоставлених західних чиновників.

До теми Основоположний акт Росія – НАТО вже "мертвий", – глава МЗС Британії

Франція, Німеччина та Туреччина – за контакти з Путіним

ЗМІ, проте, не зазначили щодо позицій США та Великої Британії. Прибалти та поляки хочуть "поставити Росію на коліна". Франція, Німеччина, Туреччина бажають підтримувати контакти з Володимиром Путіним. І це, незважаючи на злочини, які він скоїв.

Країни погоджуються у тому, що війна – далека від завершення

Глави МЗС країн НАТО погоджуються в одному: війна – ще далека від свого завершення. Адже попри те, що Росія відвела війська з Півночі, на Сході вона повільно, проте жорстко наступає.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Москва не відмовилась від своїх амбіцій щодо України. Війська відвели, аби перегрупувати, переозброїти та поповнити запаси. Подальше просування на Донбасі очікують через кілька тижнів – заради створення сухопутного коридору до Криму.

Дивіться у відео: тим часом Сенат США підтримав закон про ленд-ліз для України