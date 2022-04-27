Олексій Резніков повідомив, що тривалий час вони переконували партнерів, що задля підтримки потрібно надавати Україні зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО.

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За його словами, нарешті прийнято перехід на західні калібри та техніку. Зокрема, Україна вже отримує артилерію калібру 155-мм. Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО, що стане значним посиленням східного флангу Альянсу.

Не буду приховувати – ще 3 місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося,

– повідомив Олексій Резніков.

Він зазначив, що була зроблена величезна спільна робота, яка забезпечить Україні стратегічні переваги.

Міністр оборони пояснив, що Загалом "transition", тобто "перехід" – це було ключове слово зустрічі у Рамштайні. Перехід, який розпочався понад 30 років тому і зараз наближається до фінальної фази.

"Мова йшла не тільки про поставки зброї та боєприпасів. Ми багато говорили про виробництво озброєнь та військової техніки, місце України у цих процесах. Адже це основа довгострокового співробітництва, взаємодії і взаємосумісності не тільки Збройних Сил, але й оборонної індустрії", – розповів Олексій Резніков.

Попри це, він додав, що Україна досі зацікавлені отримувати техніку та озброєння радянських зразків, аби швидко посилити армію.

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