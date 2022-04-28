НАТО готову підтримувати Україну роками, якщо буде така потреба. Про це заявив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Є абсолютно ймовірність, що ця війна затягнеться і триватиме місяці і роки,

– сказав він.

За словами Столтенберга, допомога включатиме модернізацію старої зброї радянських часів до сучасної західної військової техніки.

Як НАТО підтримує Україну

Альянс вирішив допомагати нашій державі. На американській авіабазі Рамштайн збирались міністри оборони 40 країн, серед яких були й не члени Альянсу. Тепер заради допомоги нашій державі такі зустрічі будуть щомісяця.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснював, що загалом "transition", тобто "перехід" – це було ключове слово зустрічі у Рамштайні. Мовиться про те, що Україна перейде на зброю НАТО.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук при цьому заявив, що ВР не буде вносити зміни до Конституції щодо курсу в НАТО. Цього не буде, навіть якщо Україна отримає гарантії безпеки від інших країн у рамках переговорного процесу з Росією.

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