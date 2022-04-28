НАТО готово поддерживать Украину годами, в случае необходимости. Об этом заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг.
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Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Есть абсолютно вероятность, что эта война затянется и продлится месяцы и годы,
– сказал он.
По словам Столтенберга, помощь будет включать в себя модернизацию старого оружия советских времен до современной западной военной техники.
Как НАТО поддерживает Украину
- Североатлантический союз решил помогать нашему государству. На американской авиабазе Рамштайн собирались министры обороны 40 стран, среди которых были и не члены Альянса. Теперь ради помощи нашему государству такие встречи будут каждый месяц.
- Министр обороны Алексей Резников объяснял, что "transition", то есть "переход" – это было ключевое слово встречи в Рамштайне. Речь идет о том, что Украина перейдет на оружие НАТО.
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук при этом заявил, что ВР не будет вносить изменения в Конституцию относительно курса в НАТО. Этого не будет, даже если Украина получит гарантии безопасности от других стран в рамках переговорного процесса с Россией.
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