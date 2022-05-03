Війська НАТО регулярно разом тренуються. Вони готуються до будь-якої загрози, яка може постати перед країнами-членами.

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Командування Об'єднаних сил НАТО в Неаполі заявило, що у Румунію відправили з Італії літаки. Тепер НАТО здійснюватиме цілодобове патрулювання в небі вздовж кордонів держав-членів.



У Румунію відправили авіацію з Італії / Фото Командування Об'єднаних сил НАТО в Неаполі

НАТО розпочало масштабні військові навчання

1 травня Альянс розпочав масштабні навчання "Захисник Європи" та "Швидка відповідь". Вони відбуваються на території Польщі та ще 8 країн. Участь у тренуваннях візьмуть 18 тисяч військових із понад 20 країн світу.

На навчаннях, які триватимуть майже місяць, НАТО перевірятиме здатність бійців брати участь у спільній бойовій операції. Солдати долатимуть водні перешкоди та демонструватимуть вогневу підготовку.

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Зверніть увагу! Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали НАТО посилити східний фланг. Держави хочуть, аби війська НАТО постійно були присутні на їхній території, щоб допомогло швидко відреагувати на будь-яку можливу загрозу з боку Росії та Білорусі.

Зауважимо, у НАТО припускають, що війна в Україні може затягнутися на роки. Генсек Єнс Столтенберг наголосив, що світ має бути готовим до довгострокової перспективи війни. Скільки б часу це не тривало, Альянс, мовляв, буде підтримувати України. Ця допомога передбачатиме модернізацію старої радянської зброї до сучасної військової техніки Заходу.

Водночас НАТО очікує, що Фінляндія та Швеція зможуть швидко стати членами Альянсу, якщо нададуть відповідні заяви. Столтенберг наголосив, що держави-члени "тепло вітатимуть" ці країни. Адже, мовляв, Фінляндія та Швеція вже близькі до НАТО, бо проводять спільні військові тренування.

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