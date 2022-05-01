Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, у декого з Кремля відчувається острах перед НАТО. "Хоча б подивіться заяви Лавров, він у інтерв’ю арабському виданню говорить одне, а китайському виданню – трохи корелює свої висловлювання", – пояснив експерт.

Мусієнко каже, що, наприклад, одним Лавров каже, що Росія не воює з НАТО, хоча вони підтримують Україну, а іншим каже, що НАТО "підживлює" агресію, бо "накачує" Україну зброєю.

Російські пропагандисти також розповідають їхня армія збиває літаки Альянсу тощо та таким чином воює з НАТО. Вони спеціально затягують НАТО, щоб потім можна було сказати, що ми воюємо не з Україною, нам протистоїть Альянс,

– заявив експерт.

Він каже, що росіяни вже навіть "знайшли" десь винищувачі 5 покоління Ф-22, Ф-35, хоча в нас їх немає на озброєнні.

“Все для того, щоб потім сказати російському суспільству "ну ви знаєте, нам зараз не вдалося, але ми спробуємо в майбутньому наростити сили і піти". Тому це один із запасних сценаріїв (щоб виправдати поразку – 24 канал)", – підсумував Мусієнко.

Олександр Мусієнко про “війну Росії з НАТО” та провокації у Придністров’ї:



Додамо, що раніше російський журналіст Ігор Яковенко також казав, що пропагандисти Кремля почали заявляти, що Росія "веде війну з НАТО", щоб мати можливість показати поразку у війні з Україною, бо цей варіант найменш ганебний.

До слова, Росія продовжує розкидатися погрозами і вже відкрито заговорила про безпеку Молдови. У Кремлі вважають, що Кишинів "затягують у НАТО". Відповідну заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров. Він цинічно сказав, що у Молдові повинні турбуватися про своє майбутнє, адже їх "затягують у НАТО".

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