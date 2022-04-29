Про це домовилися міністри закордонних справ чотирьох країн на зустрічі в Ризі.

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Чиновники обговорили ключові питання трансатлантичної безпеки для проведення саміту наприкінці червня 2022 року. Міністри наголосили на необхідності посилити та розширити присутність сил НАТО на східному фланзі Альянсу.

Ми хочемо домогтися постійної присутності військ НАТО в країнах Балтії та Польщі, щоб це дало нам можливість протистояти будь-якій загрозі з боку Росії та Білорусі та захистити кожен дюйм нашої території,

– заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Міністри також домовилися про подальшу співпрацю в енергетичній сфері з метою забезпечення незалежності від російських ресурсів у найкоротші терміни.

Глави МЗС погодилися продовжувати поставки військової техніки та озброєння Україні та посилити режим санкцій проти Росії.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна довго переконувала партнерів надавати зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО. І нарешті прийнято перехід на західні калібри та техніку.

Зокрема, Україна вже отримує артилерію калібру 155-мм. Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО, що стане значним посиленням східного флангу Альянсу.

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