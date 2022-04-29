Навчання стануть найбільшим розгортанням військ з часів холодної війни. Вони мають на меті протидіяти російській військовій агресії.

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Британія скерує 8 тисяч солдатів у Східну Європу

Приблизно 8 тисяч військовослужбовців британської армії візьмуть участь у навчаннях у Східній Європі. Цього літа десятки танків розгорнуть в країнах від Фінляндії до Північної Македонії. У британському Міноборони заявили, що ці навчання – давно заплановані, однак після вторгнення Росії в Україну їх посилили.

Окрім того, до британців приєднаються десятки тисяч військовослужбовців НАТО та Об'єднаних експедиційних сил, до яких входять Фінляндія та Швеція. Командувач польовою армією генерал-лейтенант Ральф Вудісс зазначив, що Британія робить значний внесок у захист Європи та стримування російської агресії.

Серія навчань британської армії є фундаментальною для обох. Масштаб розгортання в поєднанні з професіоналізмом, підготовкою та спритністю британської армії стримає агресію на такому рівні, якого не було в Європі в цьому столітті,

– додав генерал-лейтенант.

Очікується, що розгортання військ Великої Британії досягне піку у 8 тисяч військових в період з квітня по червень. Міністр оборони Бен Воллес наголосив, що безпека Європи ще ніколи не була важливішою.

"На цих навчаннях наші війська об'єднаються з союзниками та партнерами по НАТО та Об'єднаним експедиційним силам, щоб продемонструвати солідарність і силу в одному з найбільших спільних розгортань з часів холодної війни", – додав міністр.

Війська Королівських гусарів королеви також залучать до складу бронетанкової бригади у Фінляндії, яка має 830-мильний сухопутний кордон з Росією. Навчання разом з американськими військами, зокрема, відбуватимуться й в Польщі.

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Коротко про підтримку України Великою Британією

Міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що не бачить проблеми, якщо ЗСУ завдаватимуть ударів по військових об'єктах на території Росії з британської зброї. Він вважає це законним правом України під час війни, позаяк в такий спосіб знищуються логістичні лінії, запаси боєприпасів та палива противника.

Попри те, що заява Гіппі викликала неоднозначну реакцію в суспільстві, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон підтвердив, що Україна має право захищатися.

Своєю чергою, очільниця міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зазначила, що президент країни-терористки Володимир Путін повинен відповісти за свої вчинки. Британія робить усе можливе, аби підтримати Україну та забезпечити поразку кремлівського диктатора.

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