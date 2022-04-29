Учения станут самым большим развертыванием войск со времен холодной войны. Они преследуют цель противодействовать российской военной агрессии.

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Великобритания направит 8 тысяч солдат в Восточную Европу

Около 8 тысяч военнослужащих британской армии примут участие в учениях в Восточной Европе. Этим летом десятки танков развернут в странах от Финляндии до Северной Македонии. В британском Минобороны заявили, что эти учения давно запланированы, однако после вторжения России в Украину их усилили.

Кроме того, к британцам присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил, в которые входят Финляндия и Швеция. Командующий полевой армией генерал-лейтенант Ральф Вудисс отметил, что Британия вносит значительный вклад в защиту Европы и сдерживание российской агрессии.

Серия учений британской армии является фундаментальной для обоих. Масштаб развертывания в сочетании с профессионализмом, подготовкой и ловкостью британской армии сдержит агрессию на таком уровне, какого не было в Европе в этом столетии,

– добавил генерал-лейтенант.

Ожидается, что развертывание войск Великобритании достигнет пика в 8 тысяч военных в период с апреля по июнь. Министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что безопасность Европы еще никогда не была важнее.

"На этих учениях наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенным экспедиционным силам, чтобы продемонстрировать солидарность и силу в одном из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны", – добавил министр.

Войска Королевских гусар королевы также привлекут к составу бронетанковой бригады в Финляндии, которая имеет 830-мильную сухопутную границу с Россией. Учения вместе с американскими войсками, в частности, будут проходить и в Польше.

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Коротко о поддержке Украины Великобританией

Министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что не видит проблемы, если ВСУ будут наносить удары по военным объектам на территории России из британского оружия. Он считает это законным правом Украины во время войны, так как таким образом уничтожаются логистические линии, запасы боеприпасов и топлива противника.

Несмотря на то, что заявление Хиппи вызвало неоднозначную реакцию в обществе, британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил, что Украина имеет право защищаться.

В свою очередь, глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что президент страны-террориста Владимир Путин должен ответить за свои поступки. Великобритания делает все возможное, чтобы поддержать Украину и обеспечить поражение кремлевского диктатора.

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