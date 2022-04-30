Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

До теми Росіяни не зможуть реалізувати жодну свою провокацію у Придністров’ї, – МВС

За його словами, саме Кишинів може бути ціллю Росії у цьому питанні, а не, наприклад, Одеса. Ба більше, президентка Молдови Мая Санду визнала, що зараз країна фактично не має боєздатної армії.

Пентагон одразу відреагував. Американці підтягнулися з Румунії. Вони поїхали у Кишинів з очевидним сигналом: якщо росіяни спробують увійти туди, то це буде прямим зіткненням з країнами НАТО. Молдову їм ніхто не віддасть.

Марк Фейгін

Правозахисник

Саме тому, на думку Фейгіна, скоріш за все російська сторона на таке не наважиться.

Провокації Росії у Придністров'ї: останні новини

  • Росіяни почали здійснювати провокації на території Придністров'я. Ворог намагається залучити місцеві сили до війни проти України.
  • На території невизнаного Придністров'я протягом тижня відбулося кілька провокацій. Там заявили, що їхні сліди нібито вказують на Україну.
  • Підрозділи російських військ на території окупованого Придністров'я перевели у посилений режим несення служби.
  • У Міноборони попередили, що Росія може використати Придністров'я, щоб позбавити Україну виходу до моря. Водночас Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.
  • Через можливі провокації у Придністров'ї виникла паніка. Люди бояться, що невдовзі російські окупанти прийдуть "визволяти" їх з ракетами.

До теми – через загрозу з Придністров'я підсилили український кордон: дивіться відео