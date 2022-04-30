Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.
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За його словами, саме Кишинів може бути ціллю Росії у цьому питанні, а не, наприклад, Одеса. Ба більше, президентка Молдови Мая Санду визнала, що зараз країна фактично не має боєздатної армії.
Пентагон одразу відреагував. Американці підтягнулися з Румунії. Вони поїхали у Кишинів з очевидним сигналом: якщо росіяни спробують увійти туди, то це буде прямим зіткненням з країнами НАТО. Молдову їм ніхто не віддасть.
Саме тому, на думку Фейгіна, скоріш за все російська сторона на таке не наважиться.
Провокації Росії у Придністров'ї: останні новини
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- На території невизнаного Придністров'я протягом тижня відбулося кілька провокацій. Там заявили, що їхні сліди нібито вказують на Україну.
- Підрозділи російських військ на території окупованого Придністров'я перевели у посилений режим несення служби.
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