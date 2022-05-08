Прессслужба Харьковской областной прокуратуры сообщила, что досудебное расследование уже начато. Его проводят по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Следствие установило, что Россия обстреляла Золочев из артиллерийского оружия 3 мая около 23:30. Враг повредил несколько домов. Среди них – дом Лысуна.

В настоящее время идет досудебное расследование.

Россияне цинично обстреляли дом ветерана Лысуна / Фото Харьковской областной прокуратуры

"Я на фронте такого не чувствовал"

Ветеран рассказал, что еще 90 лет назад ребенком помогал отцу строить дом. А теперь от нее остались только развалины. Муж признается: это страшно, очень страшно. Ветеран Второй мировой рассказал, что на фронте не чувствовал, что так можно.

Если бы были силы, я пошел бы первый в оборону. Я бы стоял, помогал нашим войскам. У меня есть родственники там (в России – 24 канала), они говорят: "Мы ничего не знаем". Как вы ничего не знаете? А мы так страдаем сейчас,

– рассказывает Лысун.

Наталья – дочь ветерана – заявила, что российский снаряд попал в дом около 00:00 4 мая. Тогда женщина с соседкой ночевали в погребе. Вдруг раздался ужасный треск. По словам Натальи, казалось, будто мозг вылезает.

Женщина кричала "папу, папу", но ответа не последовало. Наталья бросилась в спальню и там увидела отца. Сначала он не мог сказать ни слова.

"Наталка рядом, говорит: "Что, папа? Ты знаешь, какая радость? От дома не осталось ничего". Говорю, как ничего? Ну я выскакиваю, сонный, глаза открыл", – вспоминает ветеран.

Мужчина признается, что это очень больно. Потому что воевали во время Второй мировой за освобождение Украины.

История ветерана Лысуна

Бороться против нацистов Лысун отправился за месяц до того, как ему исполнилось 18 лет. Мужчина освобождал территорию Беларуси и Польши. В конце концов дошел до Германии.

Прошел войну с двумя контузиями и ранением. Получил медаль "За отвагу".

Когда началось полномасштабное вторжение России, мужчину хотели перевезти в более спокойное место. Однако Лысун отказался. Победу он желает встретить дома.

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