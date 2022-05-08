Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины вечером 8 мая.

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На Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа,

– указывают украинские военные.

Кроме этого, захватчики продолжают прибегать к обстрелам военной и гражданской инфраструктуры.

Изюмское и Слобожанское направления

На Изюмском направлении враг:

осуществлял перегруппировку своих подразделений,

пополнял запасы с целью наращивания наступательных возможностей

проводил разведку с применением БПЛА "Орлан-10" для уточнения позиций наших войск.

На Слобожанском направлении противник концентрирует резервы в Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины.

Подтверждено развертывание в указанных районах отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа,

– добавили в Генштабе ВСУ.

Обратите внимание! Валерий Залужный 5 мая пообщался с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Во время разговора главнокомандующий сообщил, что Вооруженные Силы переходят к контрнаступательным действиям в Харьковском и Изюмском направлениях.

Ситуация под Изюмом: что об этом известно

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать кассетными снарядами из РСЗО "Ураган" мирное население в Изюме. При этом, как отмечает депутат изюмского городского совета Максим Стрельник, враг обвиняет в использовании этого запрещенного оружия Вооруженные Силы Украины.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг у Изюма несет значительные потери, хотя постоянно пытается опробовать украинскую оборону. В то же время, есть жертвы и среди гражданского населения. Так, только за 7 мая на Харьковщине 2 человека погибли, 4 – получили травмы.

Напомним, что начальник генштаба России Валерий Герасимов в конце апреля приезжал под Изюм Харьковской области. По данным разведки, он несколько дней находился на Востоке Украины. СМИ пишут, что после атаки украинских военных Герасимов получил ранение и позорно скрылся с поля боя.

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