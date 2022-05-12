Як повідомили у Дергачівській міськраді, населений пункт обстрілювали з системи "Ураган". Водночас міська адміністрація додала, що попри систематичні прильоти, гуманітарний центр продовжує роботу.

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Ворожі сили продовжили знищувати Дергачівщину

Так, лише за минулу добу у Дергачах внаслідок ворожого удару загинула людина, ще троє поранені. Також напередодні окупанти гатили по Малій Данилівці.

Нагадаємо, що внаслідок артилерійських обстрілів є руйнування цивільних об’єктів у:

Дергачах,

Руській Лозовій,

Прудянці,

Безруках.

Наслідки обстрілів "Ураганами" Дергачів на Харківщині: дивіться відео

Обстріли у Дергачі: головні новини

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти відкрили вогонь у Дергачах. Із 25 лютого там тривали активні бойові дії.

Знищити вщент ворожу базу біля Дергачів, звідки вівся обстріл одного з районів Харкова, ЗСУ вдалося лише 9 березня. Вороги були змушені відступити.

13 березня російські загарбники скинули на населений пункт авіаційні бомби. Внаслідок влучання снарядів там загорілося приватне підприємство.

Вороги відкрили вогонь по житловому будинку у селищі. Внаслідок цинічного та жорстокого обстрілу загинула 15-річна дівчинка.

В ніч на 25 березня окупанти обстріляли лікарню в Дергачах.

30 березня загарбники обстріляли й тамтешню міськраду. Внаслідок удару загинула щонайменше одна людина, ще 3 – зазнали поранень.

5 квітня вороги серйозно пошкодили високовольтні лінії. Через це Дергачі залишилися без електроенергії та зв'язку.

10 травня у Харкові вперше за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну провели сесію обласної ради. На зустрічі представили доповіді харківських правоохоронців, які розпочали розслідування щодо російських військових, які воювали проти України. Зокрема двом російським загарбним, які обстрілювали Дергачі висунули обвинувальний акт. Тепер на них чекає суд.

Окрім цього, російські підрозділи, які вдерлися в Україну, охоплені панікою через потужний спротив ЗСУ. Війська агресора вже жалкують, що приїхали воювати проти наших захисників.

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