Через неможливість виграти наземну боротьбу росіяни постійно вдаються до терору – гатять по цивільній інфраструктурі та вбивають мирних жителів.

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Росіяни вбили 15-річну дівчину

Внаслідок обстрілу рашистів загинула дитина 2007 року народження,

– написав Болвінов.

Трагедія трапилася у Дергачах, що в Харківській області.

Дівчинку звали Дарина. Вона пішла в іншу кімнату за іграшками для маленьких дітей. У цей момент в будівлю влучив снаряд. У домі були її батьки та ще двоє діток. Вони внаслідок атаки росіян не постраждали.



Ось на що росіяни перетворили будинок / Фото Нацполіції



На Харківщині внаслідок атаки ворога загинула дівчинка / Фото Нацполіції



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