Из-за невозможности выиграть наземную борьбу россияне постоянно прибегают к террору – бьют по гражданской инфраструктуре и убивают мирных жителей.
Ранее Так выглядит "русский мир": в Северодонецке пострадала женщина и двое ее детей-близнецов
Россияне убили 15-летнюю девушку
В результате обстрела рашистов погиб ребенок 2007 года рождения,
– написал Болвинов.
Трагедия произошла в Дергачах, что в Харьковской области.
Девочку звали Дарья. Она пошла в другую комнату за игрушками для маленьких детей. В этот момент в здание попал снаряд. В доме были ее родители и еще двое детей. Они в результате атаки россиян не пострадали.
Дополняем новость...