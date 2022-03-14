Из-за невозможности выиграть наземную борьбу россияне постоянно прибегают к террору – бьют по гражданской инфраструктуре и убивают мирных жителей.

Ранее Так выглядит "русский мир": в Северодонецке пострадала женщина и двое ее детей-близнецов

Россияне убили 15-летнюю девушку

В результате обстрела рашистов погиб ребенок 2007 года рождения,

– написал Болвинов.

Трагедия произошла в Дергачах, что в Харьковской области.

Девочку звали Дарья. Она пошла в другую комнату за игрушками для маленьких детей. В этот момент в здание попал снаряд. В доме были ее родители и еще двое детей. Они в результате атаки россиян не пострадали.

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