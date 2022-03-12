Оккупанты действительно показали, как выглядит "русский мир" – кроваво и безжалостно.

Важно Число жертв насчитывается десятками, – глава Луганской ОВ о новых обстрелах

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что мать с детьми чудом выжили.

Животные , такое детство и у Ваших детей?! Ничего святого! Оккупанты убивают украинцев. Звери!

– написал Гайдай.

Врачи работают на грани человеческих сил, несмотря на обстрелы и опасность. К примеру, 12 марта "прилет" был в больницу Северодонецка.

Что происходит в больнице / Фото Сергея Гайдая: