Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, именно Северодонецк сейчас находится "под огнем", потому что там уже стреляют и по новым районам.

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Гайдай: Враг приносит еще больше "русского мира"

В частности, в течение недели россияне больше всего обстреливают не только Рубежное и Северодонецк, но и достается и городам Лисичанск и Попасная. Из-за атак орков в Луганской области возникают постоянные пожары, отметил Гайдай.

Количество жертв учитывается десятками, частично или повестью разрушенного жилья – сотнями. Постоянно загораются дома, спасатели едва успевают гасить пламя,

– отметил он.

По предварительной информации, в Рубежном пожар возник из-за обстрелов россиян в 8 домах и магазине, а в Северодонецке же атаки были на 4 дома. Более того, в одном даже повторно.

"Наблюдая за этими страданиями, враг не останавливается и пытается принести еще больше "русского мира" на нашу украинскую землю", – уверился глава Луганской ОВА.

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