Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, саме Сєвєродонецьк зараз перебуває "під вогнем", бо там уже стріляють і по нових районах.

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Гайдай: Ворог приносить ще більше "русского мира"

Зокрема, упродовж тижня росіяни найбільше обстрілюють не лише Рубіжне та Сєвєродонецьк, а й дістається і містам Лисичанськ і Попасна. Через атаки орків на Луганщині виникають постійні пожежі, зауважив Гайдай.

Кількість жертв обліковується десятками, частково або повістю зруйнованого житла – сотнями. Постійно займаються будинки, рятувальники ледве встигають гасити полум'я,

– зазначив він.

За попередньою інформацією, у Рубіжному пожежа виникла через обстріли росіян у 8 будинках та магазині, а у Сєвєродонецьку ж атаки були на 4 помешкання. Ба більше, в одному навіть повторно.

"Спостерігаючи за цими стражданнями, ворог не зупиняється і намагається принести ще більше "русского мира" на нашу українську землю", – упевнився голова Луганської ОВА.

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