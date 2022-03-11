Про це 11 березня повідомив очільник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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Не бійтеся окупантів, не вірте їхній пропаганді, бережіть своє життя та віру в Україну, не йдіть на службу до ворога, служіть тільки нашим людям та своїй країні, не допомагайте вбивцям, не вступайте в їхні терористичні, не зраджуйте країну, вірте у перемогу!

– наголосив глава ОВА.

Водночас Сергій Гайдай зазначив, що на підконтрольній території Луганщини працює мобільний зв'язок, але з великими перебоями. Іноді мобільний зв'язок вибиває повністю.

"Ремонтні бригади намагаються швидко полагодити зв'язок, але це проблема", – додав посадовець.