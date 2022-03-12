Окупанти справді показали, як виглядає "рускій мір" – криваво та безжально.

Важливо Кількість жертв обліковується десятками, – голова Луганської ОВА про нові обстріли

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що матір з дітьми дивом вижили.

Тварі, таке дитинство і у Ваших дітей?! Нічого святого! Окупанти вбивають українців. Звірі!

– написав Гайдай.

Лікарі працюють на межі людських сил, попри обстріли та небезпеку. Наприклад, 12 березня "приліт" був у лікарню Сєвєродонецька.

Що відбувається в лікарні / Фото Сергія Гайдая:

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