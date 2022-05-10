Про це 24 каналу повідомила наша кореспондентка з Харкова. Вона відзначила, що 10 травня у Харкові вперше за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну провели сесію обласної ради.
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На зустрічі, зокрема, представили доповіді харківських правоохоронців. Прокуратура прозвітувала про результати розслідування щодо російських військових, які воювали у війні проти України.
Що відомо про російських вбивць
Як пояснила журналістка 24 каналу, двоє росіян, щодо яких закінчили розслідування, у перші дні повномасштабної війни в Україні обстрілювали Козачу Лопань та Дергачі, що на Харківщині.
Українські правоохоронці закінчили розслідування, а також висунули обвинувальний акт двом російським загарбника. Тепер на них чекає суд.
Крім того, як повідомила кореспондентка 24 каналу з Харкова, справу завели проти Дмитра Святаша. Це колишній нардеп, якого підозрюють у державній зраді. Слідство у цій справі поки триває. Однак вже відомо, що наразі він переховується на території Росії.
Яка ситуація у Харкові: дивіться відео
Обстріли у Дергачі: головні новини
- Ще на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти відкрили вогонь у Дергачах. 25 лютого там тривали активні бойові дії.
- Українським захисникам вдалось 9 березня знищити вщент ворожу базу біля Дергачів, звідки вівся обстріл одного з районів Харкова. Вороги були змушений відступити до Росії.
- 13 березня російські загарбники скинули авіаційні бомби на селище під Харковом.
- Вороги відкрили вогонь по житловому будинку у селищі. Внаслідок цинічного та жорстокого обстрілу загинула 15-річна дівчинка.
- В ніч на 25 березня окупанти обстріляли лікарню в Дергачах, вже є жертви.
- Російські окупанти 30 березня обстріляли міськраду у Дергачах. Внаслідок удару загинула щонайменше одна людина, ще 3 зазнали поранень.
- 5 квітня вороги серйозно пошкодили високовольтні лінії. Через це Дергачі залишилися без електроенергії та зв'язку.