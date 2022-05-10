Об этом 24 каналу сообщила наша корреспондентка из Харькова. Она отметила, что 10 мая в Харькове впервые за все время полномасштабного вторжения России в Украину была проведена сессия областного совета.

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На встрече, в частности, были представлены доклады харьковских правоохранителей. Прокуратура отчиталась о результатах расследования в отношении российских военных, воевавших в войне против Украины.

Что известно о российских убийцах

Как пояснила журналистка 24 канала, двое россиян, в отношении которых закончили расследование, в первые дни полномасштабной войны в Украине обстреливали Казачью Лопань и Дергачи Харьковской области.

Украинские правоохранители закончили расследование, а также выдвинули обвинительный акт двум российским захватчикам. Теперь их ждет суд.

Кроме того, как сообщила корреспондентка 24 канала из Харькова, дело было возбуждено против Дмитрия Святаша. Это бывший нардеп, подозреваемый в государственной измене. Следствие по этому делу пока продолжается. Однако уже известно, что сейчас он скрывается на территории России.

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