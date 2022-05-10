Об этом 24 каналу сообщила наша корреспондентка из Харькова. Она отметила, что 10 мая в Харькове впервые за все время полномасштабного вторжения России в Украину была проведена сессия областного совета.
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На встрече, в частности, были представлены доклады харьковских правоохранителей. Прокуратура отчиталась о результатах расследования в отношении российских военных, воевавших в войне против Украины.
Что известно о российских убийцах
Как пояснила журналистка 24 канала, двое россиян, в отношении которых закончили расследование, в первые дни полномасштабной войны в Украине обстреливали Казачью Лопань и Дергачи Харьковской области.
Украинские правоохранители закончили расследование, а также выдвинули обвинительный акт двум российским захватчикам. Теперь их ждет суд.
Кроме того, как сообщила корреспондентка 24 канала из Харькова, дело было возбуждено против Дмитрия Святаша. Это бывший нардеп, подозреваемый в государственной измене. Следствие по этому делу пока продолжается. Однако уже известно, что сейчас он скрывается на территории России.
Какая ситуация в Харькове: смотрите видео
Обстрелы в Дергачах: главные новости
- Еще в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты открыли огонь в Дергачах. 25 февраля там продолжались активные боевые действия.
- Украинским защитникам удалось 9 марта уничтожить вражескую базу возле Дергачев, откуда велись обстрелы одного из районов Харькова. Враги были вынуждены отступить в Россию.
- 13 марта российские захватчики сбросили авиационные бомбы на поселок под Харьковом.
- Враги открыли огонь по жилому дому в поселке. В результате циничного и жестокого обстрела погибла 15-летняя девочка.
- В ночь на 25 марта оккупанты обстреляли больницу в Дергачах, уже есть жертвы.
- Российские оккупанты 30 марта обстреляли горсовет в Дергачах. В результате удара погиб по меньшей мере один человек, еще 3 получили ранения.
- 5 апреля враги серьезно повредили высоковольтные линии. Поэтому Дергачи остались без электроэнергии и связи.