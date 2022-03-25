Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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За його словами, від обстрілів окупантів постраждали Дергачі – цивільна інфраструктура, комунікації та лікарня.

У Дергачівській міській раді розповіли, що центр міста обстріляли з безпілотника. Відомо, що один мирний житель загинув, ще один поранений.

Окупанти пошкодили кілька важливих будинків:

Дергачівський будинок культури,

будівлі торговельно-офісного центру "Промінь",

відділення "Укрпошти",

деякі приватні будинки,

а також трубу теплотраси.

Окупанти обстріляли Дергачі на Харківщині: фото



У міськраді повідомили, що частина міста залишилася без опалення. Загалом на Харківщині ворог за ніч обстрілював міста 54 рази – з артилерії, мінометів, систем реактивного вогню та танків.

Додамо, що вночі 25 березня у Харкові росіяни обстріляли термінал аеропорту та супермаркет "Метро". Загинули 6 людей, понад 17 – зазнали поранень. Також вдень 24 березня росіяни гатили навіть по пунктах видачі гуманітарної допомоги.

Цікаво – Російський гелікоптер на Харківщині обстріляв власні позиції: