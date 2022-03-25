Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
До теми На Харківщині рятувальники продовжують розбирати завали: у пожежах врятували 4 людей
За його словами, від обстрілів окупантів постраждали Дергачі – цивільна інфраструктура, комунікації та лікарня.
У Дергачівській міській раді розповіли, що центр міста обстріляли з безпілотника. Відомо, що один мирний житель загинув, ще один поранений.
Окупанти пошкодили кілька важливих будинків:
- Дергачівський будинок культури,
- будівлі торговельно-офісного центру "Промінь",
- відділення "Укрпошти",
- деякі приватні будинки,
- а також трубу теплотраси.
Окупанти обстріляли Дергачі на Харківщині: фото
У міськраді повідомили, що частина міста залишилася без опалення. Загалом на Харківщині ворог за ніч обстрілював міста 54 рази – з артилерії, мінометів, систем реактивного вогню та танків.
Додамо, що вночі 25 березня у Харкові росіяни обстріляли термінал аеропорту та супермаркет "Метро". Загинули 6 людей, понад 17 – зазнали поранень. Також вдень 24 березня росіяни гатили навіть по пунктах видачі гуманітарної допомоги.
Цікаво – Російський гелікоптер на Харківщині обстріляв власні позиції: