За ніч окупанти 54 рази обстріляли Харків. Були артилерійські обстріли, мінометні, танкові, із систем реактивного вогню. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Багато жертв

Вдень росіяни гатили навіть по пунктах видачі гуманітарної допомоги. Вночі під обстріли потрапив термінал аеропорту, зранку – супермаркет "Метро". Загалом загинули 6 людей, понад 17 – зазнали поранень.

Були бої під Ізюмом. Наші захисники збили там 2 ворожих літаки.

Чим гатять окупанти

На Харківщині агресор застосовував реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган". Крім того, "Калібр" влучив у житловий центр Харкова, в історичний центр міста.

Також росіяни запускали авіабомби, однак завдяки ЗСУ ворожа авіація саме над містом поки неактивна. Літають лише розвідувальні безпілотники, які так само невдовзі знищать.

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