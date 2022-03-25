Найбільше пожеж виникло в Київському районі Харкова. ДСНС зафіксували 13 таких випадків.

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У Московському районі Харкова виникло 6 пожеж. Також протягом доби рятувальники виїжджали на гасіння 25 пожеж, що виникли через підпал сухої трави та очерету. Працівники ДСНС врятували поміж займаннями 4 людей.

"Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Основ'янському, Індустріальному та Московському районах Харкова", – пишуть у ДСНС.

Ситуація на Харківщині / Фото ДСНС

Піротехнки також продовжували працювати й знешкоджували артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

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